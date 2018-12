Flughafen London-Gatwick - Scharfschützen suchten nach Drohnenpiloten

London (APA/dpa) - Nach den Störungen durch Drohnen am Londoner Flughafen Gatwick hat die Polizei britischen Medienberichten zufolge Scharfschützen und einen Helikopter eingesetzt, um die Verantwortlichen ausfindig zu machen. Weil mehrere Drohnen über der Startbahn kreisten, mussten am Mittwoch und Donnerstag zahlreiche Flugzeuge am Boden bleiben, wie der siebentgrößte Flughafen Europas auf Twitter mitteilte.

„Wir setzen unsere Suche nach den Betreibern fort“, twitterte die Polizei in der Region Sussex am Mittag. Der Flughafen hatte am Mittwochabend alle Starts und Landungen bis auf Weiteres ausgesetzt, nachdem eine Drohne über dem Flugfeld gesichtet worden war. Viele Passagiere saßen stundenlang in ihren startklaren Maschinen fest, während ankommende Flugzeuge zu - teils hunderte Kilometer entfernten - Flughäfen umgeleitet wurden.

In den frühen Morgenstunden war der Betrieb kurzzeitig wieder aufgenommen, dann aber erneut gestoppt worden. Mehr als 14 Stunden nach den ersten Drohnensichtungen wurde am Donnerstagvormittag erneut eine Drohne über dem Flugfeld entdeckt. Rund 110.000 Passagiere waren laut Angaben des Flughafens im Sender BBC am Donnerstag von den Störungen betroffen.