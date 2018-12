Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis mit deutlichen Rückgängen

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Donnerstag im späten europäischen Handel deutlich schwächer gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 46,57 Dollar und damit um 1,33 Prozent weniger als am Mittwoch. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 55,77 Dollar gehandelt, nachdem er im Verlauf erstmals seit September 2017 kurzfristig unter die Marke von 55 Dollar gerutscht war.

Marktteilnehmer verwiesen auf eine allgemein sehr schwache Stimmung an den Finanzmärkten mit anhaltend deutlichen Kursverlusten an den Aktienmärkten im Blick. Laut Formulierung der Commerzbank-Analysten konnten nicht einmal die Einschätzungen des saudischen Ölministers al-Falih, dass die globalen Ölbestände bis zum Ende des Erstquartals 2019 abgebaut und die Ölproduzenten im April die Ölförderkürzungen verlängern werden, den Preisrutsch verhindern.

Am Donnerstag am Nachmittag lag der Goldpreis in London bei 1.258,34 Dollar und damit klar über dem Schlusskurs von Mittwoch von 1.243,90 Dollar. Beim Goldpreis hat sich charttechnische Bild aufgehellt und ebenso zieht die Goldnachfrage wieder an, schreiben hier die Commerzbank-Experten in ihrer Tagesinfo. Die Schweizer Zollbehörde hatte etwa gemeldet, dass die Schweiz im November deutlich mehr Gold exportiert hat und zwar vor allem nach Asien.

Kurse ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 55,77 57,24 -2,57 WTI 46,57 47,20 -1,33 OPEC-Daily 55,13 56,08 -1,69 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.258,34 1.243,90 +1,16 Silber 14,74 14,62 +0,82 Platin 794,71 787,06 +0,97 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 124,25 124,25 +0,00 Kakao 2.262,00 2.317,00 -2,37 Zucker 338,60 341,00 -0,70 Mais 177,50 176,75 +0,42 Sojabohnen 895,62 900,00 -0,49 Weizen 206,50 206,25 +0,12 ~