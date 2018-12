US-Anleihen weiten Verluste aus

New York (APA/dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen mit kurzen und mittleren Laufzeiten haben am Donnerstag im späten Handel die Verluste etwas ausgeweitet. Die Papiere mit sehr langen Laufzeiten drehten nach anfänglichen Gewinnen ebenfalls ins Minus. Die Renditen erholten sich etwas. Am Vorabend waren die Renditen in Reaktion auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed noch deutlich gefallen.

Zweijährige Anleihen gaben um 1/32 Punkt auf 100 5/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,671 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 5/32 auf 101 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,652 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen ließen um 10/32 Punkte auf 102 28/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,790 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 22/32 Punkte auf 107 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,015 Prozent.