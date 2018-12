Fußball: Steckbrief von „Fußballer des Jahres 2018“ Marko Arnautovic

Wien (APA) - Steckbrief von Marko Arnautovic, der von den Trainern der zwölf Fußball-Bundesligisten zu Österreichs „Fußballer des Jahres 2018“ gewählt worden ist:

~ MARKO ARNAUTOVIC (Österreich/29 Jahre): Geboren am 19. April 1989 in Wien Größe: 1,92 m Gewicht: 83 kg Familienstand: verheiratet mit Sarah (seit 2012), Töchter Emilia (6 Jahre) und Alicia (3) Position: in Offensive variabel einsetzbar Verein: West Ham United (seit 2017, Vertrag bis 2022) Marktwert (laut transfermarkt.at): 25 Mio. Euro

Bisherige Vereine: FAC, Austria, Vienna, Rapid (alle im Jugendbereich), Twente Enschede (2006 - 2009), Inter Mailand (2009 - 2010), Werder Bremen (2010 - 2013), Stoke City (2013 - 2017) ÖFB-Nationalteam: 77 Länderspiele (20 Tore)

Größte Erfolge: * Österreichs Fußballer des Jahres 2018 * Gewinn von Champions League, Meisterschaft und Cup mit Inter Mailand 2009/2010 (allerdings in dieser Saison insgesamt nur drei Einsätze in der Liga als Einwechselspieler) * EM-Teilnahme 2016 mit Österreich (in allen drei Gruppenspielen eingesetzt) * Teuerster österreichischer Fußballer (Wechsel 2017 von Stoke zu West Ham um rund 28 Mio. Euro) ~