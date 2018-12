Takeaway/Delivery Hero - Aktienkurs-Feuerwerk nach Anteilsverkauf

Frankfurt am Main/Berlin (APA/Reuters) - Der Verkauf des Deutschland-Geschäfts an den niederländischen Rivalen Takeaway.com hat Delivery Hero beflügelt. Die Aktien des weltgrößten Essen-Lieferdienstes stiegen in der Spitze um mehr als 25 Prozent auf 34,60 Euro, den höchsten Stand seit knapp fünf Wochen. Die Titel waren der mit Abstand stärkste Wert im MDax.

In Österreich ist Delivery Hero mit Foodora und Mjam aktiv. Delivery Hero wird seine deutschen Dienste Lieferheld, Pizza.de und foodora abgeben und im Gegenzug Bargeld und Aktien von Takeaway.com im Volumen von 930 Mio. Euro erhalten. Ein Teil der Zuflüsse soll laut Unternehmensangaben in weiteres Wachstum investiert werden. „Analysten dürften den Deal aus strategischer Sicht begrüßen“, sagte ein Börsianer. Takeaway schoss an der Börse in Amsterdam zeitweise knapp 38 Prozent in die Höhe - laut den Experten der RBC macht der Verkauf Takeaway zum dominanten Player im deutschen Markt, was das Umsatz- und Profitpotenzial nach oben treiben dürfte.

