Mattis-Rücktritt - Besorgnis in Asien-Pazifik-Region

Washington (APA/Reuters) - Die Rücktrittsankündigung von US-Verteidigungsminister Jim Mattis hat bei Politikern in der Asien-Pazifik-Region Besorgnis ausgelöst. „Er war einer der Erwachsenen in der Trump-Regierung“, sagte der australische Senator Jim Molan in einem Zeitungsinterview. Mit dem Rücktritt werde die Unberechenbarkeit in der amerikanischen Außenpolitik verstärkt.

Mattis war einer der klarsten Kritiker der chinesischen Expansionsbestrebungen im Südchinesischen Meer, versuchte zugleich aber auch, die Spannungen nicht eskalieren zu lassen. Die Asien-Pazifik-Region mit wichtigen US-Verbündeten wie Japan, Südkorea und Australien ist einer der Brennpunkte internationaler Spannungen.

Mattis sei in der US-Regierung einer der Garanten der Berechenbarkeit gewesen und habe maßgeblich dazu beigetragen, die isolationistischen Ansichten von US-Präsident Donald Trump einzuhegen, sagte auch der Außenpolitik-Experte Euan Gramah von der Universität La Trobe in Australien. Ein anderer Politik-Analyst verwies auf die wichtige Rolle, die Mattis im innerkoreanischen Konflikt gespielt habe. Es sei maßgeblich ihm zu verdanken, dass es keinen Krieg auf der koreanischen Halbinsel gegeben habe, sagte Adam Mount von der Föderation Amerikanischer Wissenschaftler.

Mattis hatte offenbar aus Protest gegen die Rückzugspläne Trumps aus Syrien und Afghanistan am Donnerstag seinen Rücktritt bekanntgegeben. Trump habe das Recht auf einen Verteidigungsminister, dessen Ansichten mehr mit denen des Präsidenten übereinstimmten, erklärte der Ex-General.