Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis wenig verändert

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat sich am Freitagvormittag wenig verändert gezeigt. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 54,41 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag notierte der Brent-Future zuletzt bei 54,35 Dollar.

Nach den Abschlägen im Wochenverlauf haben sich die Ölnotierungen am Freitag wieder etwas stabilisiert. Dennoch steht bei Brent und WTI auf Jahressicht ein dickes Minus unter dem Strich, das Minus beläuft sich auf rund 18,5 Prozent bei Brent und knapp 24 Prozent bei WTI.

Massive Abschläge gab es vor allem im vierten Quartal zu sehen. Allein seit Anfang Oktober sind die Kurse um etwa 40 Prozent eingebrochen. Die Gründe hierfür finden sich sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite. Zum einen gibt es eine Überversorgung beim Rohölangebot, für die zu einem Gutteil auch die stetig steigende Erdölförderung der Vereinigten Staaten verantwortlich ist.

Nachfrageseitig drücken Sorgen um eine Abschwächung der globalen Konjunktur die Stimmung. In den USA hatte zuletzt die amerikanische Notenbank Fed mit einem relativ unbeirrten Zinserhöhungskurs die Sorge ausgelöst, sie könne es mit ihrer geldpolitischen Straffung übertreiben und so die US-Konjunktur abwürgen.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Donnerstag auf 53,92 Dollar pro Barrel gefallen. Am Mittwoch hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 55,13 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich zum Wochenschluss mit etwas tieferen Notierungen. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.257,90 Dollar (nach 1.261,89 Dollar am Donnerstag) gehandelt.