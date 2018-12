Ski alpin: Ergebnisse Damen-RTL Courchevel 1 - 1. Lauf

Wien/Courchevel (APA) - Ergebnisse vom Damen-Weltcup-Riesentorlauf in Courchevel - Stand nach dem 1. Durchgang:

~ 1. Viktoria Rebensburg (GER) 1:02,18 2. Mikaela Shiffrin (USA) 1:02,26 +0,08 . Stephanie Brunner (AUT) 1:02,26 +0,08 4. Tessa Worley (FRA) 1:02,29 +0,11 5. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:02,42 +0,24 6. Federica Brignone (ITA) 1:02,45 +0,27 7. Petra Vlhova (SVK) 1:02,94 +0,76 8. Frida Hansdotter (SWE) 1:03,08 +0,90 9. Kristin Lysdahl (NOR) 1:03,11 +0,93 10. Marta Bassino (ITA) 1:03,36 +1,18 11. Anna Veith (AUT) 1:03,39 +1,21 12. Ricarda Haaser (AUT) 1:03,46 +1,28 13. Nina Haver-Löseth (NOR) 1:03,51 +1,33 14. Katharina Liensberger (AUT) 1:03,85 +1,67 15. Bernadette Schild (AUT) 1:03,87 +1,69

Weiter: 25. Julia Scheib (AUT) 1:04,96 +2,78 26. Katharina Truppe (AUT) 1:04,98 +2,80

Nicht qualifiziert: 33. Eva-Maria Brem (AUT) 1:05,80 +3,62 ~