Fußball: Ex-Austrianer Pires könnte zu Brasiliens Meister wechseln

Sao Paulo (APA/dpa) - Der frühere Austria-Wien-Spieler Felipe Pires befindet sich derzeit zum Medizincheck beim brasilianischen Meister Palmeiras Sao Paulo. Der deutsche Fußball-Bundesligist Hoffenheim, wo der Offensivspieler noch bis 2021 unter Vertrag steht, strebt eine Leihe an. Das teilten die Deutschen am Freitag mit. Der 23-jährige Brasilianer war bis vergangenen Sommer an die Austria verliehen gewesen.