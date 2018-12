Deutschland feiert Abschied vom Steinkohlenbergbau

Bottrop (APA/dpa) - Deutschland nimmt Abschied von der Steinkohle. „Ein großes Kapitel deutscher Industriegeschichte geht zu Ende“, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in einer Videobotschaft zum Ende der Steinkohlenförderung.

Bei der Abschiedsveranstaltung am Freitagnachmittag auf der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop sollen Bergleute das letzte geförderte Kohlestück an den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier überreichen.

„Gerade hier in Nordrhein-Westfalen haben wir der Steinkohle, dem „schwarzen Gold“, so viel zu verdanken: Hunderttausende Arbeitsplätze, Wohlstand für viele Familien und eine Energieversorgung, die die Industrie in unserem Land erst so stark gemacht hat“, sagte Laschet. „Das Zeitalter der Kohle ist eine Erfolgsgeschichte“, betonte der Ministerpräsident.

„Dieses Land braucht wieder mehr Kumpelkultur“, forderte der Vorsitzende der IG Bergbau, Chemie, Energie, Michael Vassiliadis. Die große Solidarität und das Miteinander der Bergleute seien legendär. In der auseinanderdriftenden Gesellschaft in Deutschland müssten alle gesellschaftlichen Akteure für diese Tugenden stärker einstehen denn je.

Das Aus für die Steinkohleförderung hatten die Bundesregierung, die Kohleländer Nordrhein-Westfalen und Saarland sowie die Bergbaugewerkschaft IG BCE im Jahr 2007 vereinbart. Rund 33.000 Bergleute und andere Mitarbeiter waren damals auf den Zechen beschäftigt. Jetzt sind es noch rund 3.500. Großzügige Vorruhestandsregelungen sorgten dafür, dass es keine Entlassungen beim Personalabbau gab.

Der deutsche Bergbau war zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr wettbewerbsfähig. Gut eine Milliarde Euro Kohlesubventionen pro Jahr fielen zuletzt an, um die Preisdifferenz zum Weltmarkt auszugleichen. Allein von 1996 bis heute sind nach Angaben des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) umgerechnet rund 61 Mrd. Euro als Absatz- und Stilllegungsbeihilfen aus den Haushalten des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen geflossen.

Neben Steinmeier und Laschet kommt auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nach Bottrop. Die Teilnahme Junckers soll die Rolle der Kohle bei der europäischen Einigung unterstreichen. 1951 hatten Frankreich, Italien, die Bundesrepublik und die Beneluxländer den Bergbau sowie die Eisen- und Stahlindustrie einer europäischen Aufsicht unterstellt. Die Montanunion gilt als Keimzelle der Europäischen Union.

Unter dem Förderturm der Schachtanlage Prosper-Haniel wird ein hoch emotionaler Schlussakt der Steinkohleförderung erwartet. „Bergleute fördern das letzte Stück Kohle zutage und übergeben es an den Bundespräsidenten. Gemeinsames Singen des Steigerliedes, begleitet durch den Ruhrkohle-Chor“, heißt es im Programm für die Abschlussveranstaltung mit 500 Gästen.

Mit der Schließung der letzten Zeche ist der Einsatz der Steinkohle in Deutschland aber nicht zu Ende. Bei der Stromerzeugung und in den Stahlwerken wird sie künftig komplett durch Importkohle ersetzt. Wie viel Steinkohle in den kommenden Jahren verstromt wird, dürfte auch von den Ergebnissen der Beratungen der Kohlekommission abhängen. In diesem Jahr hat die Steinkohle noch mit 13 Prozent zur deutschen Stromerzeugung beigetragen.