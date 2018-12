Zug prallte auf Schulbus - Mindestens fünf Tote in Serbien

Nis (APA/dpa) - Beim Zusammenprall eines Zuges mit einem Schulbus sind in Serbien mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen, darunter auch ein Kind. Zehn Kinder erlitten lebensgefährliche Verletzungen, wie der staatliche Sender RTS am Freitag berichtete. Insgesamt gab es 26 Verletzte. Der Unfall ereignete sich in der Nähe von Nis, der drittgrößten Stadt Serbiens etwa 250 Kilometer südlich von Belgrad.

Ärzte gingen nach Angaben des Senders davon aus, dass die Zahl der Toten steigen könnte. Die Polizei suchte nach der Ursache für den Zusammenstoß. Anwohnern zufolge ist die Schienenkreuzung von der Straße aus schlecht zu sehen, da sie nur durch ein Hinweisschild gekennzeichnet sei, nicht etwa mit Schranken oder Signallichtern.