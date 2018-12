SPORT - Termine von Samstag, 22. bis Donnerstag, 27. Dezember 2018

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten:

Sport - Termine am Samstag, 22. Dezember 2018

SKI ALPIN * 10:30 Courchevel Weltcup-Slalom Damen

13:30 2. Durchgang

(live auf ORF eins) * 15:45 Madonna di Weltcup-Slalom Herren

Campiglio 18:45 2. Durchgang

(live auf ORF eins)

FUSSBALL FIFA-Club-WM * 14:30 Abu Dhabi Spiel um Platz 3: River Plate - Kashima

Antlers (live auf ORF Sport +/ORF-TVthek) * 17:30 Abu Dhabi Finale: Real Madrid - Al Ain (live auf ORF

Sport +) Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/17. Runde * 15:30 Hannover Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf * 15:30 Leipzig RB Leipzig - Werder Bremen * 15:30 Leverkusen Bayer Leverkusen - Hertha BSC Berlin * 15:30 Nürnberg 1. FC Nürnberg - SC Freiburg * 15:30 Stuttgart VfB Stuttgart - Schalke 04 * 18:30 Frankfurt Eintracht Frankfurt - Bayern München Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/18. Runde * 13:00 Bielefeld Arminia Bielefeld - FC Heidenheim * 13:00 Hamburg St. Pauli - FC Magdeburg * 13:00 Ingolstadt FC Ingolstadt - Jahn Regensburg Int. Ligen/England/Premier League/18. Runde * 13:30 London Arsenal - Burnley * 16:00 Bournemouth Bournemouth - Brighton and Hove Albion * 16:00 Huddersfield Huddersfield - Southampton * 16:00 London Chelsea - Leicester City * 16:00 London West Ham - Watford * 16:00 Manchester Manchester City - Crystal Palace * 16:00 Newcastle upon Newcastle United - Fulham

Tyne * 18:30 Cardiff Cardiff City - Manchester United Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/19. Runde * 21:00 Angers Angers SCO - Olympique Marseille - 21:00 Bordeaux +++ VERSCHOBEN auf 23.12 +++

Girondins Bordeaux - Amiens * 21:00 Lille OSC Lille - Toulouse * 21:00 Monaco AS Monaco - EA Guingamp * 21:00 Montpellier Montpellier HSC - Olympique Lyon * 21:00 Paris Paris St. Germain - FC Nantes * 21:00 Reims Stade de Reims - SM Caen * 21:00 Rennes Stade Rennes - Nimes Olympique * 21:00 Saint-Etienne AS St. Etienne - Dijon FCO * 21:00 Straßburg RC Straßburg - OGC Nizza Int. Ligen/Italien/Serie A/17. Runde * 12:30 Rom Lazio Rom - Cagliari * 15:00 Empoli Empoli - Sampdoria Genua * 15:00 Genua Genoa - Atalanta Bergamo * 15:00 Mailand AC Milan - ACR Fiorentina * 15:00 Neapel SSC Napoli - SPAL Ferrara * 15:00 Reggio Emilia US Sassuolo - Torino * 15:00 Udine Udinese - Frosinone * 18:00 Parma FC Parma - Bologna * 18:00 Verona Chievo Verona - Inter Mailand * 20:30 Turin Juventus Turin - AS Roma Int. Ligen/Spanien/La Liga/17. Runde * 13:00 Sevilla Betis Sevilla - Eibar * 16:15 Madrid Atletico Madrid - Espanyol Barcelona * 18:30 Barcelona FC Barcelona - Celta de Vigo * 20:45 Bilbao Athletic Bilbao - Real Valladolid Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 51B

SKI NORDISCH Nord. Kombination * 12:00 ST/Ramsau Weltcup: Springen

14:45 Langlauf

(live auf ORF eins)

BIATHLON * 15:00 Nove Mesto Weltcup: Herren-Verfolgung (12,5 km) (live

auf ORF Sport +) * 17:00 Nove Mesto Weltcup: Damen-Verfolgung (10 km) (live auf

ORF Sport +)

SNOWBOARD * 11:40 Cervinia Weltcup: Snowboard Cross (live auf ORF Sport

+)

SKI FREESTYLE * 04:30 Secret Garden Weltcup: Halfpipe

(Chongli/China) * 11:15 Innichen Weltcup: Ski Cross (live auf ORF Sport +)

EISHOCKEY EBEL/30. Runde * 17:30 Szekesfehervar Fehervar AV19 - HC TWK Innsbruck NHL * 19:00 Philadelphia Philadelphia Flyers (Raffl) - Columbus Blue

Jackets * 20:00 Sunrise Florida Panthers - Detroit Red Wings (Vanek)

(Florida)

BASKETBALL ABL/12. Runde * 17:00 Wien Vienna D.C. Timberwolves - UBSC Raiffeisen

Graz * 19:00 N/Klosterneubu- BK Klosterneuburg Dukes - Arkadia

rg Traiskirchen Lions * 19:00 O/Gmunden Swans Gmunden - Kapfenberg Bulls (live auf

Sky Sport Austria) * 19:00 O/Wels Raiffeisen Flyers Wels - Raiffeisen

Fürstenfeld Panthers

HANDBALL spusu Liga/Hauptrunde/18. Runde * 19:00 N/Krems Moser Medical UHK Krems - HC Linz AG * 19:00 ST/Leoben Union Juri Leoben - SC kelag Ferlach

VOLLEYBALL AVL/Damen/13. Runde * 17:30 ST/Graz UVC Holding Graz - ASKÖ Linz/Steg * 18:00 S/Hallein/Rif PSV Salzburg - TSV Sparkasse Hartberg * 18:00 T/Innsbruck VC Tirol - SG Union Bisamberg/Hollabrunn * 18:30 Wien SG NÖ Sokol/Post - ATSC Klagenfurt DenizBank Volley League/Herren/16. Runde * 18:00 K/Klagenfurt VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt - VBC TLC

Weiz * 18:00 N/Amstetten VCA Amstetten NÖ - UVC Weberzeile Ried * 19:00 N/Zwettl SG Union Raiffeisen Waldviertel - UVC

Holding Graz

DARTS - London WM

Sport - Termine am Sonntag, 23. Dezember 2018

SKI ALPIN * Madonna di Nach Weltcup-Slalom Herren

Campiglio

FUSSBALL Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/17. Runde * 15:30 Augsburg FC Augsburg - VfL Wolfsburg * 18:00 Sinsheim 1899 Hoffenheim - FSV Mainz 05 Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/18. Runde * 13:30 Aue Erzgebirge Aue - Union Berlin * 13:30 Duisburg MSV Duisburg - Dynamo Dresden * 13:30 Kiel Holstein Kiel - Hamburger SV * 13:30 Paderborn SC Paderborn - Darmstadt 98 Int. Ligen/England/Premier League/18. Runde * 17:00 Liverpool Everton - Tottenham Hotspur Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/19. Runde - 17:00 Bordeaux Girondins Bordeaux - Amiens Int. Ligen/Spanien/La Liga/17. Runde * 12:00 Valencia Valencia - Huesca * 16:15 Leganes Leganes - FC Sevilla * 18:30 Madrid Rayo Vallecano - Levante Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 51B

SKI NORDISCH Nord. Kombination * 10:45 ST/Ramsau Weltcup: Springen

12:45 Langlauf

(live auf ORF eins)

BILD

BIATHLON * 11:45 Nove Mesto Weltcup: Herren-Massenstart (15 km) (live

auf ORF eins) * 14:30 Nove Mesto Weltcup: Damen-Massenstart (12,5 km) (live

auf ORF Sport +)

EISHOCKEY EBEL/30. Runde * 16:00 S/Salzburg Red Bull Salzburg - HC Znojmo * 17:30 K/Klagenfurt KAC - spusu Vienna Capitals * 17:30 O/Linz Liwest Black Wings Linz - Moser Medical Graz

99ers (live auf www.servushockeynight.com ) * 17:30 V/Dornbirn Dornbirner EC - Panaceo VSV * 17:30 Zagreb KHL Medvescak Zagreb - HCB Südtirol

BASKETBALL ABL/12. Runde * 18:00 Wien BC Hallmann Vienna - Unger Steel Gunners

Oberwart

DARTS - London WM

Sport - Termine am Montag, 24. Dezember 2018

FUSSBALL Toto * Wien Toto-Gewinnermittlung der Runde 51B

Sport - Termine am Dienstag, 25. Dezember 2018

Bisher keine Termineinträge

Sport - Termine am Mittwoch, 26. Dezember 2018

SKI ALPIN * 11:45 Bormio Training Weltcup-Abfahrt Herren

FUSSBALL Int. Ligen/England/Premier League/19. Runde * 13:30 London Fulham - Wolverhampton Wanderers * 16:00 Burnley Burnley - Everton * 16:00 Leicester Leicester City - Manchester City * 16:00 Liverpool Liverpool - Newcastle United * 16:00 London Crystal Palace - Cardiff City * 16:00 London Tottenham Hotspur - Bournemouth * 16:00 Manchester Manchester United - Huddersfield * 18:15 Brighton Brighton and Hove Albion - Arsenal * 20:30 Watford Watford - Chelsea Int. Ligen/Italien/Serie A/18. Runde * 12:30 Frosinone Frosinone - AC Milan * 15:00 Bergamo Atalanta Bergamo - Juventus Turin * 15:00 Bologna Bologna - Lazio Rom * 15:00 Cagliari Cagliari - Genoa

(Sardinien) * 15:00 Florenz ACR Fiorentina - FC Parma * 15:00 Genua Sampdoria Genua - Chievo Verona * 18:00 Ferrara SPAL Ferrara - Udinese * 18:00 Rom AS Roma - US Sassuolo * 18:00 Turin Torino - Empoli * 20:30 Mailand Inter Mailand - SSC Napoli Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 52A

SKI NORDISCH * Wien Vorschau Vierschanzentournee

EISHOCKEY EBEL/31. Runde * 17:30 Wien spusu Vienna Capitals - Liwest Black Wings

Linz * 17:30 K/Villach Panaceo VSV - KHL Medvescak Zagreb * 17:30 T/Innsbruck HC TWK Innsbruck - Red Bull Salzburg * 17:30 Znojmo (Znaim) HC Znojmo - Fehervar AV19 * 18:00 Bozen HCB Südtirol - Dornbirner EC * 19:15 ST/Graz Moser Medical Graz 99ers - KAC

BASKETBALL ABL/13. Runde * 16:30 N/Traiskirchen Arkadia Traiskirchen Lions - Vienna D.C.

Timberwolves * 17:00 ST/Fürstenfeld Raiffeisen Fürstenfeld Panthers - BC

Hallmann Vienna * 18:00 B/Oberwart Unger Steel Gunners Oberwart - BK

Klosterneuburg Dukes * 18:00 O/Gmunden Swans Gmunden - UBSC Raiffeisen Graz * 19:00 ST/Kapfenberg Kapfenberg Bulls - Raiffeisen Flyers Wels

Sport - Termine am Donnerstag, 27. Dezember 2018

SKI ALPIN * N/Semmering Vorschau Damen-Weltcuprennen Semmering * 11:45 Bormio Training Weltcup-Abfahrt Herren

FUSSBALL Int. Ligen/England/Premier League/19. Runde * 20:45 Southampton Southampton - West Ham Toto * Wien Toto-Gewinnermittlung der Runde 52A

SKI NORDISCH Langlauf * Wien Vorschau Tour de Ski

DARTS - London WM

