Wiener Börse (Einheitswerte) - Vier Kursgewinner

Wien (APA) - Bei den im standard market auction der Wiener Börse gelisteten Aktien sind am Freitag vier Kursgewinnern zwei -verlierer und zwei unveränderte Titel gegenüber gestanden. Meistgehandelte Titel waren Oberbank Stämme mit 2.215 Aktien (Einfachzählung).

Die Tagesgewinner bei den Aktien im standard market auction waren Cleen Energ mit plus 20,00 Prozent auf 2,88 Euro (200 Aktien), Oberbank Vorzüge mit plus 0,61 Prozent auf 83,00 Euro (1.200 Aktien) und Österreichische Staatsdruckerei mit plus 0,56 Prozent auf 17,90 Euro (40 Aktien).

Die größten Verlierer waren SW Umwelttechnik mit minus 5,56 Prozent auf 11,90 Euro (40 Aktien) und K Industries mit minus 3,56 Prozent auf 54,20 Euro (651 Aktien).

Im Segment mid market stiegen Sanochemia Pharmazeutika um 0,84 Prozent auf 1,20 Euro (3.000 Stück).