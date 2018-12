Oststeirerin von freilaufendem Hund verletzt 2 - Halter meldete sich

Gleisdorf (APA) - Der Halter der Hunde, die am Freitag frei herumgelaufen waren und eine Oststeirerin gebissen hatten, hat sich noch am selben Tag bei der Polizei gemeldet. Er gab an, dass seine Vierbeiner wieder von selbst die rund dreieinhalb Kilometer nach Hause auf den Bauernhof des Mannes gefunden hatten. Er muss mit einer Anzeige rechnen.