Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis vor langem Wochenende mit Kursgewinnen

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Freitag im späten europäischen Handel mit Kursgewinnen gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 46,17 Dollar und damit um 0,63 Prozent mehr als am Donnerstag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 53,78 Dollar gehandelt.

Der US-Ölpreis konnte sich damit vor dem langen Weihnachts-Wochenende wieder etwas von seinen klaren Kursverlusten der Handelswoche erholen. Seit Wochenstart hat der WTI mehr als 10 Prozent an Wert verloren.

Neben Konjunkturängsten und Sorgen um ein anhaltendes Überangebot am Ölmarkt bei gleichzeitig abnehmender Nachfrage machte sich unter den Anlegern die Furcht vor einem Stillstand der US-Regierung breit. US-Präsident Donald Trump droht mit dem „Shutdown“, um von Senat und Repräsentantenhaus die Zustimmung zur Finanzierung des geplanten Mauerbaus an der mexikanischen Grenze zu erzwingen.

Am Freitag am Nachmittag lag der Goldpreis in London bei 1.258,28 Dollar und damit leicht unter dem Schlusskurs von Donnerstag von 1.261,89 Dollar. Auf Wochensicht verbucht das Edelmetall damit ein Plus von rund eineinhalb Prozent, für das Gesamtjahr 2018 steht jedoch derzeit ein klares Minus von 4,6 Prozent unterm Strich.

Kurse ausgesuchter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 53,78 54,35 -1,05 WTI 46,17 45,88 +0,63 OPEC-Daily 53,92 55,13 -2,19 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.258,28 1.261,89 -0,29 Silber 14,70 14,77 -0,47 Platin 790,16 795,52 -0,67 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 124,15 125,95 -1,43 Kakao 2.227,00 2.271,00 -1,94 Zucker 336,60 339,40 -0,82 Mais 177,75 177,75 +0,00 Sojabohnen 887,25 899,60 -1,37 Weizen 206,25 207,25 -0,48 ~