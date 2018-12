Euro-Stoxx-50 schließt behauptet mit plus 0,02 Prozent

Frankfurt am Main (APA) - Der Aktienindex für 50 führende Unternehmen der Eurozone, Euro-Stoxx-50, hat am Freitag mit 3.000,61 Punkten und einem kleinen Plus von 0,55 Zählern oder 0,02 Prozent geschlossen. Der breiter gefasste Euro-Stoxx Index fiel hingegen um 0,45 Zähler oder 0,14 Prozent auf 327,97 Einheiten.

Unter den im Euro-Stoxx-50 enthaltenen Standardwerten standen sich 25 Kursgewinner, 24 Verlierer und ein unveränderter Wert gegenüber. Tagesgewinner im Index waren Fresenius mit einem Plus von 4,03 Prozent. Die größten Verlierer Schneider Electric mit einem Minus von 1,76 Prozent.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA441 2018-12-21/18:02