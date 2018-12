Europas Leitbörsen schließen ohne klare Richtung

Frankfurt am Main (APA) - Europas wichtigste Börsen haben am Freitag ohne klare Richtung geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 beendete den Handelstag mit einem kleinen Plus von 0,02 Prozent. Für Verunsicherung an den Märkten sorgte der in den USA drohende „Shutdown“ - ein teilweiser Stillstand der Regierungsgeschäfte.

US-Präsident Donald Trump forderte den US-Kongress eindringlich auf, bei den regulären Budgetmitteln für die Regierung Geld für eine Grenzmauer bereitzustellen. Andernfalls werde er ein solches Budgetgesetz nicht unterschreiben.

Auch die neuerlichen Spannungen zwischen den USA und China lasteten auf der Börsenstimmung. Die US-Regierung wirft China vor, bei groß angelegten Hackerangriffen auf die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten massenhaft Geheimdaten gestohlen zu haben.

Die am Nachmittag gemeldeten US-Daten wirkten sich hingegen nicht merklich im Handel aus. Auch kursrelevante Unternehmensnachrichten gab es kurz vor den Feiertagen nur mehr wenige.

In Frankfurt legten die Aktien von Delivery Hero deutlich um 10,07 Prozent zu. Die Anleger feierten den Kauf des Deutschlandgeschäfts von Delivery Hero durch den niederländischen Essenslieferdienst Takeaway.com. Takeaway.com kletterten in Amsterdam sogar um 28,29 Prozent nach oben. In London setzten sich auch die Titel des Mitbewerbers Just Eat mit plus 3,01 Prozent stark in Szene.

~

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 2.714,11 -36,16 -1,31 2.750,27 Frankfurt DAX 10.633,82 22,72 0,21 10.611,10 London FT-SE-100 6.721,17 9,24 0,14 6.711,93 Paris CAC-40 4.694,38 1,92 0,04 4.692,46 Zürich SPI 9.812,59 14,01 0,14 9.798,58 Mailand FTSEMIB 18.397,19 -179,71 -0,97 18.576,90 Madrid IBEX-35 8.556,80 -39,70 -0,46 8.596,50 Amsterdam AEX 481,81 -4,16 -0,86 485,97 Brüssel BEL-20 3.240,98 -6,49 -0,20 3.247,47 Stockholm SX Gesamt 1.408,34 -10,67 -0,75 1.419,01 Europa Euro-Stoxx-5 3.000,61 0,55 0,02 3.000,06

0

Euro-Stoxx 327,97 -0,45 -0,14 328,42 ~

~ ISIN EU0009658145 ~ APA445 2018-12-21/18:17