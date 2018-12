22-Jährige in Tirol abgängig

Kufstein (APA) - In Tirol wird seit Mittwoch eine 22-Jährige vermisst. Die junge Frau war nicht mehr in ihre Wohnung in Kufstein zurückgekehrt, berichtete die Polizei am Freitag. Ein Unfall wird befürchtet. Die Exekutive veröffentlichte inzwischen ein Bild der 22-Jährigen und bat um Hinweise.