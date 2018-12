Lagerhalle mit Feuerwerkskörpern in Russland brennt

St. Petersburg (APA/dpa) - In einer Lagerhalle mit Feuerwerkskörpern in St. Petersburg ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. In russischen Medienberichten war unter Berufung auf Augenzeugen von mehreren Explosionen die Rede. Auf Bildern war zu sehen, wie schwarzer Rauch aufstieg. Berichte über Verletzte lagen zunächst nicht vor, wie die Behörden mitteilten.

Feuerwerkskörper, die sich bei dem Brand selbst entzündeten und aufstiegen, behinderten die Löscharbeiten, hieß es. Mehr als 80 Feuerwehrleute seien im Einsatz. Was das Feuer verursachte, war zunächst unklar.

Erst im Oktober war in einer Feuerwerksfabrik bei St. Petersburg zu einer Explosion gekommen. Mehrere Menschen starben. Dabei stürzte ein Teil der Werkshalle ein. Damals waren mangelnde Sicherheitsmaßnahmen als Ursache für den Brand genannt worden.