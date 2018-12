Drei Katzen bei Zimmerbrand in OÖ verendet

St. Johann am Walde (APA) - Bei einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus in St. Johann am Walde (Bezirk Braunau am Inn) sind am Freitagnachmittag drei Katzen verendet. Menschen kamen nicht zu Schaden. Es entstand ein hoher Sachschaden, das Haus ist unbewohnbar. Die Brandursache ist vorerst unklar, berichtete die Polizei.

Der Brand brach gegen 14.30 Uhr in der Stube im Erdgeschoß eines Wohnhauses in St. Johann am Walde aus. Versuche der 66-jährigen Hausbesitzerin sowie ihres 61-jährigen Nachbarn mit einer Decke sowie einem Feuerlöscher den Brand selbst zu löschen, scheiterten. Drei Feuerwehren konnten die Flammen schließlich löschen. Ein Sachverständiger soll die Brandursache klären.