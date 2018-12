Neue Geschäftsführung für Tiroler Wedl Handels GmbH

Mils (APA) - Im Tiroler Handelsunternehmen Wedl mit Hauptsitz in Mils bei Hall übernimmt per 1. Jänner eine neue Geschäftsführung den Lebensmittelgroßhandel, nämlich die Wedl Handels GmbH. Lorenz Wedl, Klaus Mantl und Tobias Waidhofer folgen Leopold Wedl nach, der die Führung des Unternehmens nach 57 Jahren abgibt. Er steht aber weiterhin der Holding vor, teilte Wedl am Samstag per Aussendung mit.

Lorenz Wedl, Mantl und Waidhofer tragen im Unternehmen schon länger Verantwortung: Die beiden Familienmitglieder Lorenz Wedl und Mantl als Geschäftsleiter der Bereiche Vertrieb, Einkauf und Marketing (Wedl) sowie des Bereichs Logistik (Mantl), Waidhofer als Geschäftsleiter für die Themen Organisation, Controlling und IT. Diese Zuständigkeiten blieben auch in Zukunft unverändert, hieß es. Als Sprecher der Geschäftsführung wird Lorenz Wedl fungieren.

Lorenz Wedl kündigte an, auch in Zukunft auf die Stärken des Hauses setzen zu wollen. „Die starke Verwurzelung in Österreich als rot-weiß-roter Familienbetrieb und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten auf Augenhöhe zeichnen uns aus“, betonte er. Die Gastronomie werde immer vielfältiger, darauf reagiere man mit einem umfangreichen Vollsortiment, so Lorenz. Trends in Richtung Nachhaltigkeit und regionales Bewusstsein seien bereits in den vergangenen Jahren aufgegriffen worden, ebenso die Entwicklungen im Bereich der digitalen Technologie.

Das Handelsunternehmen Wedl hat 2017 einen Konzernumsatz von 510,6 Mio. Euro (plus vier Prozent gegenüber 2016) erzielt. Zum Handelshaus gehören unter anderem neun C+C-Märkte in Österreich und Deutschland, die Interservice-Gastronomiezustellung, die Einzelhandelsbelieferung im Bereich Nah&Frisch oder auch die Rösterei Procaffè in Belluno, die jährlich etwa 7.000 Tonnen Kaffee produziert.