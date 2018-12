Schwechat (APA) - Im Schwechater Ortsteil Mannwörth (Bezirk Bruck a.d. Leitha) ist am Samstag in den Morgenstunden neuerlich ein Bankomat gesprengt worden. Tatort war wie bereits am 17. November der Geldautomat bei einer Nah & Frisch-Filiale, teilte die Polizei auf Anfrage mit.

Die Täter dürften wie damals ohne Beute geflüchtet sein. Möglicherweise waren die selben wie vor fünf Wochen am Werk, hieß es seitens der Polizei. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt.