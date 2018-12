Darts: Auch Mitfavorit Price bereits in zweiter WM-Runde out

London (APA/dpa) - Gerwyn Price ist bei der Darts-WM in London am späten Freitagabend überraschend schon in der zweiten Runde ausgeschieden. Der frühere Rugby-Profi aus Wales verlor sein Auftaktmatch mit 2:3 gegen den Engländer Nathan Aspinall. Price ist nach dem Schotten Peter Wright, dem Niederländer Raymond van Barneveld und Mensur Suljovic aus Wien schon der vierte Mitfavorit, der vorzeitig gescheitert ist.