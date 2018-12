Mann onanierte vor Mädchen in OÖ

Sierning bei Steyr (APA) - Ein unbekannter Mann hat am Freitagvormittag in Sierning (Bezirk Steyr Land) in seinem Pkw sitzend vor einem achtjährigen Mädchen onaniert. Der Mann hielt mit seinem Pkw und öffnete die Fahrertür, als das Mädchen beim Wagen vorbeiging. Das Kind lief verschreckt nach Hause und verständigte die Mutter, berichtete die Polizei.

Bei dem Lenker eines silber-grauen Audi handelt es sich der Beschreibung nach um einen Mann mit schwarzen Haaren und einen schwarzen Vollbart. Er trug Jeans und ein blaues Oberteil. Die Polizeiinspektion Sierning bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133 4153.