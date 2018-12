Basketball: Houston mindestens zwei Wochen ohne Chris Paul

Houston (Texas) (APA) - Die Houston Rockets müssen in der National Basketball Association (NBA) mindestens zwei Wochen ohne ihren Aufbauspieler Chris Paul auskommen. Der 33-jährige Routinier erlitt in der Nacht auf Freitag bei der knappen 99:101-Niederlage in Miami eine Zerrung im linken Oberschenkel. Dies habe eine MRT-Untersuchung am Freitag ergeben, teilte sein NBA-Club mit.