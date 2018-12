Ski alpin: Shiffrin Halbzeitführende im Courchevel-Slalom

Courchevel (APA) - Top-Favoritin Mikaela Shiffrin liegt nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Slaloms in Courchevel in Führung. Die 23-jährige Dreifach-Weltmeisterin aus den USA startet allerdings nur mit vier Hundertstelsekunden Vorsprung auf die Slowakin Petra Vlhova in den zweiten Lauf (ab 13.30 Uhr/live ORF eins). Halbzeitdritte war die Salzburgerin Bernadette Schild (+0,26 Sek.).