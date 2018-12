Motorsport: Lucas Auer im Jänner/Februar in Neuseeland engagiert

Wien (APA) - Der 24-jährige Tiroler Lucas Auer wird 2019 neben seinem Engagement als Mitglied des Red Bull Junior Teams in den Super Formula Japan Series (Auftakt 20. April) auch die kompletten Castrol Toyota Racing Series in Neuseeland bestreiten. Der Auftakt für das Team M2 Motorsport erfolgt am 12. Jänner in Cromwell. Im Wochen-Rhythmus bis 10. Februar geht es nach Invercargill, Waikato, Taupo und Feilding.

„Ich freue mich riesig, in Neuseeland zu fahren. Es ist eine super Möglichkeit, sich in einem toten Motorsport-Monat in Europa in Neuseeland fit zu halten und für die zukünftigen Aufgaben in der Super Formula bestens vorzubereiten“, meinte der bei diesem Engagement vom steirischen Unternehmen Remus unterstützte Auer.