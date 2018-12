Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Salzburg

Taxenbach (APA) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der Pinzgauer Straße (B311) sind am Freitagabend drei Personen verletzt worden. Eine 29-jährige Lenkerin wurde laut Polizei in ihrem Pkw eingeklemmt. Der zweite am Unfall beteiligte Wagen wurde durch den Aufprall über eine rund drei Meter hohe Böschung geschleudert, die 24-jährige Lenkerin sowie ihr gleichaltriger Beifahrer wurden verletzt.

Der Pkw einer 29-jährigen Ungarin sowie der Wagen einer 24-jährigen Salzburgerin samt gleichaltrigem Beifahrer aus dem Bezirk Zell am See kollidierten aus bisher unbekannter Ursache gegen 18.00 Uhr im Gemeindegebiet von Taxenbach im Bezirk Zell am See. Die ungarische Lenkerin wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Taxenbach aus ihrem Fahrzeug befreit. Die drei am Unfall beteiligten Personen wurden verletzt in das Krankenhaus Schwarzach gebracht. Die B311 musste für 50 Minuten komplett gesperrt werden.

Bei einem Auffahrunfall auf der Tauernautobahn (A10) in Fahrtrichtung Villach wurde Freitagabend eine Person verletzt. Bei dem Unfall waren drei Fahrzeuge beteiligt. Ein 53-Jähriger blieb mit seinem Pkw etwa in der Mitte des Tauerntunnels verkehrsbedingt stehen. Ein nachfahrender 42-jähriger Lenker konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Wenige Sekunden später fuhr ein weiterer von einem 48-Jährigen gelenkter Pkw auf den zweiten Wagen auf. An den drei Fahrzeugen entstand großer Sachschaden, eine Beifahrerin des ersten Pkw wurde verletzt ins Spital gebracht. Der Tauerntunnel war in Fahrtrichtung Villach für eine Stunde und 40 Minuten gesperrt.