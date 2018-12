Für ÖVP vernachlässigt Wien Frühgeborene

Wien (APA) - Nach Ansicht der ÖVP werden in Wien Frühgeborene vernachlässigt. „In Wien sind werdende Mütter gezwungen, in andere Bundesländer auszuweichen, weil es in der Bundeshauptstadt Engpässe in der Versorgung von Frühgeborenen gibt“, bedauerten Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec und Gemeinderätin Caroline Hungerländer am Samstag. Das sei „mehr als tragisch“, meinten sie in einer Presseaussendung

Die Stadtpolitikerinnen nahmen Bezug auf einen Bericht der Tageszeitung „Kurier“, demzufolge eine hochschwangere Frau, die unter Komplikationen litt, in keinem der Wiener Krankenhäuser versorgt wurde. Die Frau habe in eine Klinik nach St. Pölten ausweichen müssen, hieß es.

Laut Korosec und Hungerländer komme es öfters vor, dass Frühchen wegen Engpässen in ein anderes Bundesland gebracht werden müssen. Im Mutter-Kind-Zentrum im Kaiser-Franz-Josef-Spital könnten wegen Personalmangels die dortigen sechs Intensivbetten für Frühchen seit Monaten nicht „bespielt“ werden. „Wann die Betten für ihren ursprünglichen Zweck verwendet werden können ist nach wie vor unklar. Hier braucht es rasche Maßnahmen, um eine Versorgung der Frühgeborenen in Wien gewährleisten zu können“, verlangte Korosec. Hungerländer forderte die Behebung der Missstände und nahm diesbezüglich Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) in die Pflicht.