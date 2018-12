Ski alpin: Shiffrin zog mit 50. Weltcup-Sieg mit Tomba gleich

Courchevel (APA) - US-Star Mikaela Shiffrin hat am Samstag bei Damen und Herren gemeinsam als achte Aktive 50 Siege im alpinen Ski-Weltcup erreicht. Mit 23 Jahren ist sie die Jüngste mit diesem Jubiläum. Shiffrin liegt nun gleichauf mit dem Italiener Alberto Tomba. Der Nächste vor ihr ist Hermann Maier (54). Der drittplatzierte Marcel Hirscher (63) hatte noch am Samstag in Madonna die Chance, weiter anzuschreiben.

~ Gemischtes Ranking meiste Weltcupsiege Ski alpin Damen und Herren: 1. Ingemar Stenmark (SWE) 86 Siege 2. Lindsey Vonn (USA) 82 * 3. Marcel Hirscher (AUT) 63 * 4. Annemarie Moser-Pröll (AUT) 62 5. Vreni Schneider (SUI) 55 6. Hermann Maier (AUT) 54 7. Alberto Tomba (ITA) 50 . Mikaela Shiffrin (USA) 50 * 9. Renate Götschl (AUT) 46 . Marc Girardelli (LUX) 46

* = noch aktiv ~