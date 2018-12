19-Jähriger nach versuchtem Raub in Wiener U-Bahn festgenommen

Wien (APA) - Beamte der Wiener Bereitschaftseinheit (BE) und des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt haben am Freitagabend in der Innenstadt einen 19-Jährigen festgenommen. Er soll in einer U-Bahn einer 27 Jahre alten Frau Gewalt angedroht und die Herausgabe von Bargeld und Handy verlangt haben. Statt dem nachzukommen, verständigte die Frau die Polizei. Für den Burschen klickten noch im U-Bahn-Bereich die Handschellen.