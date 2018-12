Ski alpin: Ergebnisse Damen-Slalom Courchevel 2 - 2. Lauf

Courchevel (APA) - Zweiter Lauf:

~ 1. Frida Hansdotter (SWE) 48,65 Sek. 2. Katharina Liensberger (AUT) 48,98 +0,33 3. Mikaela Shiffrin (USA) 49,02 +0,37 4. Paula Moltzan (USA) 49,18 +0,53 5. Petra Vlhova (SVK) 49,27 +0,62 6. Anna Swenn-Larsson (SWE) 49,40 +0,75 7. Charlotta Säfvenberg (SWE) 49,41 +0,76 8. Kristin Lysdahl (NOR) 49,51 +0,86 9. Nina Haver-Löseth (NOR) 49,55 +0,90 10. Wendy Holdener (SUI) 49,61 +0,96 11. Adeline Mugnier (FRA) 49,63 +0,98 . Aline Danioth (SUI) 49,63 +0,98 13. Nelia Korpio (FIN) 49,75 +1,10 14. Roni Remme (CAN) 49,86 +1,21 15. Irene Curtoni (ITA) 49,87 +1,22

Weiter: 25. Katharina Truppe (AUT) 50,76 +2,11 ~ Ausgeschieden im 2. Durchgang: Bernadette Schild (AUT), Sara Hector (SWE)