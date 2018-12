Festnahme nach versuchtem Moped-Diebstahl in Wien-Landstraße

Wien (APA) - Nicht weit ist ein 28-jähriger Mann gekommen, der in der Nacht auf Samstag ein Moped in der Schlachthausgasse in Wien-Landestraße stehlen wollte. Ein Zeuge beobachtete den Rumänen und alarmierte die Polizei. Wie die Landespolizeidirektion am Samstag mitteilte, wurde der Verdächtige im Zug einer Fahndung aufgegriffen und aus dem Verkehr gezogen.