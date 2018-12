Bankomat-Diebstahl in Nickelsdorf

Nickelsdorf (APA) - Drei vorerst unbekannte Täter haben am Samstag in den frühen Morgenstunden in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) einen Bankomat gestohlen. Sie rissen das Gerät im Foyer eines Geldinstituts unter Zuhilfenahme eines Zurrgurtes aus der Verankerung, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland.

Das Trio flüchtete nach dem Coup mit einem silberfarbenen Van, vermutlich Marke Kia Carnival, über einen Feldweg in Richtung Slowakei. Eine Fahndung verlief negativ. Die Höhe des Gesamtschadens stand vorerst nicht fest.

Hinweise auf die Männer, von denen zwei als schlank und mit Sturmhauben getarnt beschrieben wurden, sind an das Landeskriminalamt Burgenland (Tel.: 059133 10 3333) erbeten.