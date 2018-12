Kombination: Weltcup-Ergebnisse Ramsau - Rehrl Zweiter

Ramsau am Dachstein (APA) - Weltcup-Ergebnisse Nordische Kombination vom Samstag in Ramsau am Dachstein:

Normalschanzenbewerb mit 10 km Langlauf: 1. Jarl Magnus Riiber (NOR) 23:46,5 Min. (2. nach dem Springen/21. im Langlauf) - 2. Franz-Josef Rehrl (AUT) + 2,3 Sek. (1./26.) - 3. Fabian Rießle (GER) 19,1 (10./4.) - 4. Johannes Rydzek (GER) 19,3 (7./9.) - 5. Vinzenz Geiger (GER) 19,3 (9./5.) - 6. Akito Watabe (JPN) 20,0 (4./14.) - 7. Bernhard Gruber (AUT) 22,2 (15./3.) - 8. Jan Schmid (NOR) 27,5 (14./6.) - 9. Mario Seidl (AUT) 29,0 (6./15.). Weiter: 20. Lukas Klapfer 1:20,6 Min. (16./23.) - 21. Martin Fritz 1:23,4 (16./25.) - 25. Philipp Orter 1:31,3 (40./7.) - 31. Johannes Lamparter 2:07,0 (34./32.) - 33. Wilhelm Denifl (alle AUT) 2:21,0 (28./39.)

Gesamtweltcupstand nach 5 von 21 Bewerben: 1. Riiber 480 Punkte - 2. Seidl 218 - 3. Rydzek 215 - 4. Eric Frenzel (GER) 214 - 5. Rehrl 208 - 6. Jörgen Graabak (NOR) 167. Weiter: 12. Fritz 110 - 18. Lukas Greiderer (AUT) 77 - 21. Gruber 58 - 26. Denifl 49 - 34. Klapfer 17