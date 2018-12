Mutmaßliche Vergewaltigung an 17-Jähriger in Linz

Linz (APA) - Eine 17-Jährige aus Linz soll in der Nacht auf Samstag von einem 23-jährigen Afghanen in dessen Wohnung in der Linzer Innenstadt vergewaltigt worden sein. Die Polizei OÖ bestätigte auf APA-Anfrage die Anzeige.

Wie die „Kronen Zeitung“ (Sonntag-Ausgabe) berichtete, gab die junge Frau gegenüber der Polizei an, zuerst in einer Wohnung einvernehmlichen Sex mit einem 26-jährigen Türsteher gehabt zu haben. Danach sei sie allein in der Wohnung geblieben. Als ein 23-jähriger Afghane, der Mieter der Wohnung, dort eintraf, soll er die 17-Jährige vergewaltigt haben. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, die Ermittlungen der Polizei waren am Sonntag noch im Gange.