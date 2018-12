Mario Adorf will nicht über 100 werden

München (APA/dpa) - Schauspieler Mario Adorf (88) will nicht um jeden Preis über 100 werden. „Ich will nicht so alt werden wie Johannes Heesters“, sagte er der „Bild am Sonntag“ (BamS). „Ich möchte mich nicht voller Krankheiten in irgendein Alter hineinschleppen, da wünsche ich mir lieber ein gnädiges Ende. Ich denke nicht an 100 oder 90.“ Heesters war 108 Jahre alt geworden.

Er habe keine Angst vor dem Sterben, „sondern vor dem Wie“, meinte Adorf. Und weiter: „Die Zeit ist endlich, und mein Ende wird ziemlich bald sein. Damit will ich gut umgehen.“