Fußball: Hoffenheim zum Jahresabschluss gegen Mainz mit 1:1-Remis

Sinsheim (APA/dpa) - Hoffenheim hat am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga mit einem Heim-1:1 gegen Mainz zum sechsten Mal en suite remis gespielt. Die Tore fielen früh. Kerem Demirbay traf für die Heimischen in der 11., Jean-Philippe Mateta für die Gäste in der 16. Minute. Beim Siebenten Hoffenheim spielten die Österreicher Florian Grillitsch und Stefan Posch durch, bei Mainz Karim Onisiwo ab der 68. Minute.