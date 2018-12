Trump: Erdogan will IS-Jhadistenmiliz in Syrien „ausrotten“

Washington (APA/AFP) - Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump zugesichert, die Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) in Syrien vollständig zu besiegen. Erdogan habe ihn darüber informiert, dass er ausrotten werde, was auch immer vom IS in Syrien übriggeblieben sei, schrieb Trump in der Nacht auf Montag auf Twitter. „Unsere Soldaten kehren zurück nach Hause!“

Die beiden Präsidenten hatten sich zuvor in einem Telefonat über die Pläne für einen vollständigen US-Truppenabzug aus Syrien ausgetauscht. Trump hält den IS für „weitgehend besiegt“ und will die rund 2.000 US-Soldaten aus Syrien abziehen.