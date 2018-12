Eishockey: Raffl erzielte bei NHL-Sieg der Flyers einen Treffer

New York/Toronto (APA) - Michael Raffl hat am Sonntag im Madison Square Garden einen Treffer zum Sieg seiner Philadelphia Flyers gegen die New York Rangers beigesteuert. Die Partie in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL endete nach Penaltyschießen mit 3:2 für das Team des Österreichers. Weniger gut lief es für Thomas Vanek, er verlor mit den Detroit Red Wings 4:5 gegen die Toronto Maple Leafs.