„Tages-Anzeiger“: Österreich während EU-Präsidentschaft ein Spalter

Zürich (APA/dpa) - Die Bilanz der EU-Präsidentschaft Österreichs in den zurückliegenden sechs Monaten falle bestenfalls durchwachsen aus, heißt es am Montag im Zürcher „Tages-Anzeiger“:

„Gewiss, in Sachen Glanz und Gloria haben sich die austriakischen Zeremonienmeister dem Habsburger Erbe als würdig erwiesen. Vom Salzburger Mirabellgarten bis zur Wiener Hofreitschule waren die Kulissen perfekt gewählt. Die Organisation lief wie am Schnürchen. Doch die Substanz war weniger bemerkenswert. (...) Als Tiefpunkt der EU-Präsidentschaft darf aber die Absage Österreichs an den UNO-Migrationspakt gelten. Denn die Regierung in Wien, die noch an der Ausarbeitung des Pakts konstruktiv beteiligt war, hat hier ihre EU-Rolle vom innenpolitischen Populismus überwuchern lassen. Sie hat sich damit nicht als Brückenbauer gezeigt, wie das Kanzler (Sebastian) Kurz stets gern verspricht, sondern im Gegenteil: als Spalter.“