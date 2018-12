DIHK rechnet im neuen Jahr mit weniger zusätzlichen Jobs

Berlin (APA/dpa) - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag rechnet im neuen Jahr mit weniger neuen Jobs in Deutschland. DIHK-Präsident Eric Schweitzer erwartet, dass 500.000 zusätzliche Stellen geschaffen werden. Das sei ein nicht mehr ganz so hoher Zuwachs wie in den Vorjahren, sagte Schweitzer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

„Wir rechnen mit einem schwächeren Wachstum. Vor allem die Exporterwartungen werden schwächer.“ Das Weltwirtschaftsklima kühle sich ab. „Die Sorgen der Unternehmen werden größer. Die akute Gefahr einer Rezession sehen wir nicht, die Luft wird aber dünner“, sagte Schweitzer.

„Ich glaube, wir hatten selten wirtschaftlich so viel Unsicherheit wie zurzeit: Brexit, Handelsstreitigkeiten, instabile Lage in Italien oder der Türkei, Konflikte im Nahen Osten, drohende Autozölle der USA.“ Der alles überragende Handelskonflikt aber sei der zwischen den USA und China.