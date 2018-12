Euronext will Börse in Oslo kaufen

Paris (APA/AFP) - Die Börse Euronext will die Börse in Oslo kaufen. Die Mehrländerbörse mit Sitz in Amsterdam teilte am Montag mit, ein offizielles Kaufangebot in Höhe von 625 Millionen Euro unterbreitet zu haben. Euronext sei an den „Verwaltungsrat der Osloer Börse herangetreten, um sich seine Unterstützung zu sichern“, hieß es in einer Mitteilung.

Die im Jahr 2000 gegründete Euronext betreibt die Börsen in Amsterdam, Brüssel, Lissabon und Paris. 2006 fusionierte Euronext mit der New Yorker Börse NYSE, 2013 wurde die Verbindung wieder gelöst.