„Die Welt“: EU-Vorsitz „Sternstunde der österreichischen Diplomatie“

Berlin/Wien (APA) - Die bürgerlich-konservative deutsche Tageszeitung „Die Welt“ schreibt in ihrer Montag-Ausgabe über den österreichischen EU-Ratsvorsitz und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP):

„(...) Die EU-Ratspräsidentschaft war eine Sternstunde der österreichischen Diplomatie. Der hoch umstrittene EU-Haushalt 2019 wurde letztlich zügig und geräuschlos verabschiedet. Das Verbot von Wegwerfartikeln aus Plastik ab 2021 wurde im Rekordtempo von wenigen Monaten durchgesetzt. Und die Einigung über eine Reduktion des CO2-Ausstoßes von Neuwagen um 37,5 Prozent bis zum Jahr 2030 war von vielen in Brüssel vor Kurzem noch für unmöglich gehalten worden.

Dennoch ist die Bilanz von Österreichs Ratspräsidentschaft gemischt. Kurz hat es in den vergangenen sechs Monaten nicht geschafft, seine selbst gewählte Rolle als ‚Brückenbauer‘ in Europa auszufüllen. Zu Beginn des EU-Vorsitzes hatte er auch den Mund etwas zu voll genommen und zu hohe Erwartungen geweckt. Er wollte damit Druck aufbauen, aber er fühlte sich zu sicher - das war ein Fehler.

Kurz hat es nicht geschafft, die Spaltung der EU in der Migrationsfrage zu überwinden. Er hat es nicht geschafft, den Schutz der Außengrenzen weiter deutlich zu optimieren und eine europäische Asylgesetzgebung zu verabschieden. Und er hat es nicht geschafft, die immer größer werdende Kluft zwischen den ost- und mitteleuropäischen Staaten einerseits und den ‚alten‘ EU-Ländern andererseits zu verringern. Zudem verkündete Österreich als EU-Vorsitz aus heiterem Himmel als erstes Land in Europa, den UN-Migrationspakt nicht zu unterstützen - das war Kurz‘ zweiter Fehler. Damit stellte sich der EU-Vorsitz gegen die große Mehrheit der Mitgliedsländer. Dadurch setzte sich auf internationaler Ebene der Eindruck fest, dass die Regierung in Wien sich während ihrer Ratspräsidentschaft nicht immer als ‚ehrlicher Makler‘ verhielt, sondern innenpolitisch punkten wollte.

Die EU-Ratspräsidentschaft hat die Stellung von Kanzler Kurz innerhalb Europas vorerst geschwächt. (...) Aber das ist nur eine Momentaufnahme. (...) Zwar ist die deutsche Kanzlerin in der EU immer noch viel mächtiger als ihr Kollege aus Österreich. Merkels Rückzug von der politischen Bühne - voraussichtlich im Jahr 2020 - ist aber eine große Chance für Kurz. (....)

Kurz arbeitet bereits an einer neuen Machtachse. Argwöhnisch beäugt von Merkel und Frankreichs Staatspräsident Macron, hat er in den vergangenen zwölf Monaten einen engen Draht zu den konservativen und liberalen Regierungschefs der Niederlande (Rutte), Irlands (Varadkar) und Dänemarks (Rasmussen) aufgebaut. Gleichzeitig hat er intensiven Kontakt mit den Sorgenkindern der EU in Budapest, Prag und Bratislava. Daraus könnte ein ganz neues Kraftzentrum in der EU entstehen.

(....) Kurz hat im eigenen Land gezeigt, wie man Rechtspopulisten wie die FPÖ unter Kontrolle hält. Seine Taktik: Schwächung durch Kooptation. Dieses Konzept ist bisher unter dem Strich voll aufgegangen. Man kann nur hoffen, dass das so bleibt. Mehr Druck auf Arbeitslose, mehr Anforderungen an Asylberechtigte, mehr Arbeitszeitflexibilität, eine Senkung der Sozialversicherungsbeiträge, ein ausgeglichener Haushalt, deutlich mehr Geld für Universitäten und das Aufbrechen von teuren Klientelstrukturen in den Sozialversicherungen. Eine solche Bilanz nach einem Jahr hätte man sich auch von der deutschen Kanzlerin gewünscht. Ihre Zeit ist bald vorbei. Kurz hat beste Chancen, es besser zu machen als Merkel - in Österreich und in Europa.“