Einbruchsverdächtiger im Bezirk St. Pölten-Land gesucht

Purkersdorf/Gablitz (APA) - Im Bezirk St. Pölten-Land soll ein vorerst Unbekannter vergangene Woche einen Einbruch verübt und einen weiteren versucht haben. Nach dem etwa 50 Jahre alten und 1,70 Meter großen Mann wird nun auch mithilfe eines Phantombildes gesucht, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Heiligen Abend mit.

Am vergangenen Mittwoch war am späten Nachmittag ein Einbruch in eine Wohnung in Purkersdorf verübt worden. Der Täter ergriff laut Polizei die Flucht, als er von den heimkehrenden Bewohnern überrascht wurde. Vermutlich derselbe Mann hat am frühen Donnerstagabend einen Einbruchsversuch in Gablitz begangen. Eine in der Wohnung anwesende Person nahm den Unbekannten wahr, worauf dieser neuerlich flüchtete.

Der Verdächtige von mittlerer Statur hat graues Haar und war u.a. mit einer dunklen Jacke, einer schwarzen Wollhaube und Handschuhen bekleidet. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Purkersdorf unter Tel.: 059133-3233100 erbeten.