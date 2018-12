22-jähriger Rodler stürzte in Tirol 25 Meter über steiles Gelände ab

St. Jakob in Defereggen (APA) - Ein 22-jähriger Mann ist am Sonntagabend in St. Jakob in Defereggen (Osttirol) beim Rodeln von der Strecke abgekommen und rund 25 Meter über steiles Gelände abgestürzt. Er zog sich dabei schwere Schulter- und Brustkorbverletzungen zu, teilte die Polizei mit. Seine Begleiter versorgten den Mann an der Unfallstelle und trugen ihn zur Rodelbahn zurück. Dort übernahm die Bergrettung seine Versorgung.