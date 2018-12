Jugendliche schossen aus Pkw auf Fußgänger in Schärding

Schärding (APA) - Drei Burschen haben in der Bezirksstadt Schärding aus einem Auto heraus mit einer Luftdruckpistole auf einen Fußgänger geschossen. Das Opfer erlitt Verletzungen, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Heiligen Abend.

Der Vorfall ereignete sich bereits vor mehr als einer Woche. Die zwei 17-Jährigen und ein 18-Jähriger saßen als Mitfahrer in einem Pkw und schossen abwechselnd aus den geöffneten Seitenscheiben auf einen zufällig als Ziel ausgewählten 42-Jährigen. Dieser wurde dreimal an der Brust und an der Stirn getroffen und dabei verletzt. Zwei Tage später schoss der 18-Jährige kurz nach Mitternacht mit einer Softgun auf eine Reklametafel oberhalb des Eingangs zu einem Lokal in Schärding. Sie hatte danach zwei Einschusslöcher.

Alle Beteiligten wurden nun ausgeforscht. Gegen die Schützen wurde ein Waffenverbot verhängt, außerdem werden sie bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis wegen des Verdachtes der schweren Körperverletzung und Sachbeschädigung angezeigt. Der Lenker des Pkw bekommt eine Anzeige wegen des Verdachtes eine mit Straftat nicht verhindert zu haben.