13-Jähriger seit zweieinhalb Monaten aus Neunkirchen abgängig

Neunkirchen (APA) - In Neunkirchen gilt ein 13-Jähriger seit zweieinhalb Monaten als abgängig. Letzter bekannter Aufenthaltsort des afghanischen Asylwerbers Hamidullah S. war am 9. Oktober ein Sportplatz in der Bezirksstadt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Heiligen Abend. Der Bub hatte dort Fußball gespielt.

Ermittlungen und Suchaktionen verliefen bisher negativ. Der Bursche ist 1,50 bis 1,55 Meter groß, schlank und hat dunkle Haare. Bekleidet war der 13-Jährige zuletzt u.a. mit einer dunklen Jacke mit Pelzkragen und Jeans. Hinweise werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-3600) erbeten.