Polizei im US-Staat Colorado sucht Einbrecherin mit Rudolph-Maske

Denver (Colorado) (APA/dpa) - Zur Weihnachtszeit ist im US-Staat Colorado Medienberichten zufolge eine als das Rentier Rudolph mit der roten Nase getarnte Einbrecherin unterwegs. Auf dem Video einer Überwachungskamera sei zu sehen, wie die Frau in ein Gebäude in der Stadt Fort Collins nördlich von Denver eindringt und Gegenstände in eine Einkaufstasche steckt, zitierte der TV-Sender NBC News am Sonntag (Ortszeit) die örtliche Polizei.

Dass unter dem braun-weißen Rentierkopf aus Plüsch mit der typischen, roten Nase eine Frau steckt, zeigt auch eine Aufnahme: In einem Moment setzt sie die Maskierung ab und blickt direkt in eine Kamera über ihr. Der Einbruch fand dem Bericht zufolge in der vergangenen Woche statt. Die Polizei startete laut NBC nun eine Fahndung nach der Frau. Rudolph mit der roten Nase gehört zum Rentiergespann des US-Weihnachtsmannes Santa Claus, die Weihnachtsgeschichte wurde unter anderem auch verfilmt.