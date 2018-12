Regen und Sturm führten zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen in Tirol

Innsbruck (APA) - In Tirol hat das Sturmwetter in der Nacht und in den frühen Morgenstunden die Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Mehrere Felsstürze führten im Tiroler Oberland zu Straßensperren, außerdem kam es zu kleinräumigen Überflutungen. Im Unterland stürzte in Niederndorf (Bez. Kufstein) ein Baum auf ein Einfamilienhaus. Verletzt wurde niemand, hieß es bei der Polizei.

Die Gesteinsmassen gingen auf die Landecker Straße (L76) kurz nach Landeck, die Reschen Straße (B180) bei Pfunds sowie die Paznauntal Straße (B188) ab. Während die L76 und die B180 aus Sicherheitsgründen auch zu Mittag noch gesperrt waren, wurde die B188 am Vormittag wieder für den Verkehr freigegeben. Laut ÖTC waren für die beiden nicht benützbaren Verbindungen Umleitungen eingerichtet. Nach einem Murenabgang war auch die L21 zwischen Stanzach und Namlos (Bez. Reutte) nicht befahrbar.

Zu Verkehrsbehinderungen führte in den höheren Lagen auch der Schnee. Es bestand vielerorts Schneekettenpflicht, etwa auf der Arlbergstraße (B197).

In Niederndorf stürzte ein Baum aus dem angrenzenden Wald auf das Dach eines Wohnhauses, dabei entstand großer Sachschaden. Ebenfalls umgestürzt ist der Christbaum des Weihnachtsmarktes in St. Johann. In beiden Fällen führte die Feuerwehr Sicherungsarbeiten durch.